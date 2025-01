ORLANDO A RFV, La squadra è impaurita. Man...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore viola Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di Fiorentina: "Sono molto deluso dal trasferimento di Kayode, è un ragazzo giovane che ha fatto molto bene l'anno scorso. Ha bisogno di giocare, ma io lo avrei dato solo in prestito secco. Sono rischi che ti prendi, perché se esplodesse sarebbe un bel fallimento per la Fiorentina. Ovviamente auguro tutto il bene possibile al ragazzo".

Se Dodo ha un problema adesso chi gioca?

"Ripeto che per me non ha alcun senso questa operazione, poi dovranno spiegarcela. Dodo è molto stanco, anche per il fatto che chi è davanti a lui non lo aiuta. Deve difendere e attaccare.

Secondo lei Man vale più di Sottil?

"Per me si, è un ottimo giocatore. Non so come lo impiegherà Palladino qualora dovesse arrivare, ma mi ha dato un ottima impressione. Il problema è che tutta la squadra va ricostruita mentalmente e fisicamente. Domenica il Torino ha avuto molte occasioni nonostante l'uomo in meno. Non è accettabile. Vedo molta paura e distanza tra i reparti. A me questo preoccupa molto".



Che ne pensa di Gudmundsson?

Il primo tempo si è mosso molto bene, però non salta l'uomo. Non è il giocatore del Genoa. Ripeto che vedo molta paura, ed è la cosa più brutta che ci possa essere nel calcio.

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO