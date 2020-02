OMICIDIO FICINI, Domani il processo a Lisbona

Inizierà finalmente domani presso il Campus da Justiça di Lisbona il processo all’omicida del tifoso viola appartenente al Gruppo Roma e legato al 7Bello Marco Finici, assassinato ormai 1021 giorni fa nella capitale del Portogallo da un componente del gruppo dei sostenitori del Benfica chiamato “No Name Boys”. Dopo tre rinvii, per svariati motivi, nella giornata di domani inizierà dunque la prima udienza presieduta dal giudice Francisco Henriques e le misure di sicurezza saranno davvero imponenti.

Come riportano svariati media portoghesi - tra i quali il sito Tribunaexpresso.pt - vista la contemporanea presenza al processo di 22 imputati (alcuni tifosi dello Sporting Club, con cui sono gemellati i sostenitori viola, e altri del Benfica) ci sarà un dispiegamento di forze dell’ordine notevole per evitare che le due tifoserie, da sempre rivali, vengano a contatto. La notizia più importante tuttavia è che domani verrà messa una prima pietra per arrivare alla condanna dell’omicida di Marco Ficini.