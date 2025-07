Obiettivi, Eric Martel: "Per ora non rinnovo. Viola? Ci sono sempre molte voci"

Durante il ritiro in Austria, il centrocampista del Colonia - obiettivo di mercato della Fiorentina - Eric Martel ha parlato alla Bild: "Non ho l'ambizione di andarmene da qui. Il Colonia vorrebbe prolungare il mio contratto che è in scadenza nel 2026, ma ho risposto che preferisco aspettare la prima metà della stagione. Voglio vedere come si sviluppano le cose qui. Poi ci siederemo e ne parleremo. Non escludo nulla".

Cosa deve succedere perché rimanga?

"Devo semplicemente avere buone sensazioni. Abbiamo molti nuovi giocatori in diversi ruoli, un nuovo allenatore. Voglio sentire che qualcosa si sta sviluppando qui, che stiamo aspirando a un calcio vincente. Il mister mi ha detto che dovrei assumermi ancora più responsabilità ed essere parte integrante della squadra".

L'interesse della Fiorentina è reale?

"Ci sono sempre molte voci...".

Come sta fisicamente?

"Mi sento bene. L'inizio con la lombalgia non è stato ottimale, ma mi sono ripreso".