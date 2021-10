NICOLATO, C'è troppa attenzione su Lucca, lui...

Il ct dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato alla vigilia della partita con la Svezia: "Le squadre che possono giocarsi la qualificazione siamo noi, la Svezia e l'Irlanda. Tutti gli scontri diretti hanno il loro peso, dobbiamo giocare con l'ambizione di vincere le partite. Ci sono ostacoli per tutti, dobbiamo stare su con le antenne, ma gli scontri diretti hanno un loro valore".

Il ct ha parlato anche dell'attaccante Lorenzo Lucca, accostato alle big, compresa la Fiorentina: "Abbiamo lavorato poco anche perché si è allenato a parte. La verità sta nel mezzo: noi dobbiamo capire meglio lui e viceversa. Deve anche capire quali sono i ritmi a livello internazionale, non è facile fare una gara così dopo 5/6 partite in serie B. Dobbiamo capire che c'è un centravanti di un certo tipo quando gioca lui, dobbiamo essere bravi a valorizzarlo al meglio. È molto difficile migliorare tutte le situazioni perché c'è poco tempo per lavorare. Dobbiamo essere sicuramente più incisivi, andiamo avanti pian piano".

E ancora sulla domanda se Lucca è in dubbio, il ct ha risposto: "Stiamo cercando di gestirlo, si è allenato a parte negli ultimi due giorni. Non è semplice gestire la seconda gara, diventa complicato per chi deve recuperare. Per lui non è facile nemmeno emotivamente, adesso ha l'attenzione di tutti. Non è facile anche se magari non se ne rende conto"