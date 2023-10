NAZIONALI, Rientrati gli italiani, domani tutti gli altri

Italiano recupera via via tutti i giocatori impegnati con le nazionali ma il gruppo non è ancora al completo. Oggi sono rientrati Brekalo e gli italiani (tra nazionale maggiore, Under 21 e Under 20) mentre per Kouame e gli argentini servirà ancora un giorno. Italiano ritroverà tutti e inizierà a capire le condizioni di tutti solo domani. La partita di lunedì dopo questa sosta permetterà comunque di valutare meglio Gonzalez &co. che di solito rientravano all'ultimo tuffo.