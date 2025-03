Nazionali, la Fiorentina ne dà 8 ma l'Atalanta ha il record di 13 giocatori convocati

La Fiorentina domani riprenderà gli allenamenti (Palladino ha concesso solo un giorno libero, quello di oggi, dopo che ieri è rimasta a Firenze per la Messa per Joe Barone e fatto scarico dopo la gara) ma non avrà a disposizione ben otto elementi della rosa della prima squadra, impegnati nelle rispettive Nazionali. Anche Gasperini però non potrà preparare la trasferta di Firenze che ci sarà alla ripresa con la rosa al completo: l'Atalanta sarà addirittura senza 13 elementi, impegnati anche loro con le rispettive nazionali.

Atalanta (13)

Charles DE KETELAERE (Belgio)

Berat DJIMSITI (Albania)

Isak HIEN (Svezia)

Sead KOLASINAC (Bosnia-Erzegovina)

Ademola LOOKMAN (Nigeria)

Daniel MALDINI (Italia)

Marco PALESTRA (Italia U21)

Mario PASALIC (Croazia)

Mateo RETEGUI (Italia)

Matteo RUGGERI (Italia)

Lazar SAMARDZIC (Serbia)

Dominic VAVASSORI (Italia U20)

Vanja VLAHOVIC (Serbia U21)

Fiorentina (8)

Maat Daniel CAPRINI (Italia U20)

Pietro COMUZZO (Italia)

Albert GUDMUNDSSON (Islanda)

Jonas HARDER (Italia U20)

Moise KEAN (Italia)

Tommaso MARTINELLI (Italia U19)

Cher NDOUR (Italia U21)

Marin PONGRACIC (Croazia)