NARDELLA, Investiremo 500 milioni sul Franchi

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è intervenuto a margine della conferenza stampa sui dati di Global Service a Palazzo Vecchio per parlare anche dello Stadio Artemio Franchi. Queste le sue dichiarazioni: "Ieri abbiamo ricevuto Commisso e la sua famiglia a Palazzo Medici Riccardi, come sempre siamo stati molto chiari nel ribadire la nostra intenzione nel portare fino in fondo il restyling del Franchi. Lo faremo con le risorse pubbliche, ma senza gravare sui cittadini. Abbiamo già avute molte disponibilità, lo faremo tenendo sempre aperta la collaborazione con la Fiorentina. Vogliamo fare un Franchi nuovo e moderno per i cittadini, per i tifosi e vogliamo onorare la sua storia e la storia della Fiorentina. Abbiamo chiesto ai concorrenti di realizzare anche il Museo della Fiorentina e del calcio in costume. Abbiamo preventivato un investimento di 500 milioni di euro su tutta l'area di Campo di Marte, cifra che produrrà più di 1.000 posti di lavoro. Di questi soldi 250 milioni sono già confermati, parliamo di fatti e non di cose che chissà quando si realizzeranno. Le infrastrutture sono ad un livello ottimale per il restyiling del Franchi, abbiamo previsto di individuare 4.000 posti auto, ci sarà la linea tramviaria per la quale è già partita la progettazione e poi non ci dovremo dimenticare della ferrovia. La Fiorentina ci ha chiesto informazioni sul Franchi e su Campi. Su quest'ultimo abbiamo dichiarato di dare la massima disponibilità nel valutare tutti gli interventi da fare, tutti gli aspetti amministrativi di fattibilità non appena la Fiorentina ci presenterà un progetto di fattibilità tecnico economica come previsto dalla legge. La valutazione la faremo insieme alla Regione Toscana e il Comune di Campi con grande spirito di collaborazione. Abbiamo anche ribadito che andremo avanti sul Franchi e su questo la Fiorentina ci ha chiesto ulteriori informazioni in merito ai proventi economici che possono comunque arrivare alla società per il fatto che avranno uno stadio completamente nuovo e che renderà molto di più rispetto ad oggi. C'è stata una volontà di mantenere aperto il discorso sul Franchi e ora la proprietà è libera di scegliere l'opzione che ritengono più giusta, nei tempi che credono migliori. Abbiamo perso troppo tempo sul Franchi, non voglio perderne altro e noi andremo fino in fondo, sono determinato più che mai. Noi rifaremo il Franchi, lo stadio della storia e mi auguro davvero del futuro della Fiorentina. Infastidito da parole di Commisso sulla Mercafir? Ha il suo stile nel parlare, io ho il mio, rappresento le istituzioni, sono un uomo pubblico, devo fare l'interesse pubblico. Il mio stile e la mia responsabilità mi impongono di non cadere nelle trappole e nelle provocazioni perché non serve a nessuno, mi devo solo concentrare per fare il nuovo stadio con chi ci vorrà stare".