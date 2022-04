NAPOLI, Spalletti: "Osimhen e Rrahmani ok"

Durante la conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti ha fatto chiarezza sulla situazione di due calciatori, Victor Osimhen e Amir Rrahmani, dati in dubbio per la sfida di domani contro la Fiorentina. Ecco le risposte del tecnico del Napoli: "Osimhen sta bene, ad inizio settimana c'è stato questo avvertimento in una partitina ed abbiamo preferito farlo staccare per precauzione. Ci sarà, ha fatto gli ultimi allenamenti andando forte e non sentendo niente. Averlo è importante, ma non averlo ci ha aiutato a capire la qualità dei giocatori con cui abbiamo a che fare, ci ha confermato quanto è forte Mertens, Petagna quando ha giocato, Zanoli che non aveva mai giocato e fa il Di Lorenzo, Lozano e Elmas che entrano dopo e mettono al sicuro il risultato con forza e velocità, Osimhen è importantissimo, non lo spingete troppo... non soffiate sempre, deve stare in un gioco corale e di squadra".

Rrahmani è recuperabile dall'influenza?

"Non ha l'influenza. Il comunicato parla di un leggero stato influenzale, è disponibile, oggi non si è allenato ma per una precauzione che ci siamo presi ed ora vediamo come si sviluppa. E' meno facile che abbia presa se sta fuori anziché dentro l'allenamento. Ad oggi è convocabile"