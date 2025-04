Muller sul futuro: "Il contratto scade a luglio: ho tempo per pensare, valuterò alcune idee"

Il Bayern Monaco ieri sera è uscito dalla Champions per merito dell'Inter. Nel post partita il capitano dei bavaresi Thomas Muller, accostato negli ultimi giorni alla Fiorentina ha parlato del suo futuro a CBSSportsGolazo: "Intanto penso ai prossimi tre mesi dato che il mio contratto scade a fine luglio, alla fine del Mondiale per Club. Ho tempo per pensare bene, per verificare alcune idee e vedremo. Al momento non so veramente dove sarà il mio futuro, al momento sono concentrato sul campo e poi a giugno ci penserò e si vedrà".