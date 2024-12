MOTTA, Nico ci sarà. Viola, che qualità. Mister al top

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Ecco le sue parole, riportate dal sito TuttoJuve.com: "La prossima partita sarà contro una squadra che - anche se nelle ultime due di campionato non ha avuto un risultato positivo - arriva da una serie di vittorie importanti. I nostri giocatori stanno molto bene, abbiamo recuperato anche alcuni che non hanno potuto partecipare nelle ultime gare e adesso concentrati su migliorare, sul fare una partita giusta domani contro la squadra che sta bene, una squadra forte e affrontarla nel modo giusto".

Cosa pensa della Fiorentina?

"Ha un ottimo allenatore, molto preparato che ha dimostrato sempre di aver fatto un ottimo lavoro. I viola hanno giocatori di ottime qualità e soprattutto una buona preparazione. Loro sanno giocare bene a calcio e sono molto pericolosi in contropiede. Noi dobbiamo fare la partita giusta ed equilibrata. Sugli infortunati? Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Nico sarà disponibile e abbiamo recuperato anche Danilo e Koopmeiners. Dobbiamo aspettare Rouhi, Weah e Milik".

Quanti minuti ha Nico?

"Nico ha fatto un lavoro differenziato per due giorni, perché era un po' affaticato dopo Monza. Oggi l'ho visto bene. Nemmeno i ragazzi sanno la formazione e non posso dirla a voi, perché voglio dirla sempre prima a voi".