MONTELLA, Oggi ho anche pensato di vincerla

Queste le parole di mister Vincenzo Montella, a Sky Sport, dopo il pareggio contro l'Inter: "Questo pareggio ha un valore importantissimo, anche dal punto di vista della classifica. La squadra ha fatto una buona partita. Oggi c'era uno spirito diverso rispetto alle altre partite. I ragazzi sono stati sempre in partita. Dusan ha fatto un grande gol e ho pensato anche di poterla vincere questa partita".

La prestazione di Vlahovic?

"Arriverà in alto perché ha voglia di lavorare e di sacrificarsi. Io ho dato fiducia a lui dall'anno scorso e forse questo gol me lo ha dedicato. Mi dispiacerebbe se questa semina che abbiamo lasciato con il mio staff alla fine ne giovasse qualcun'altro. Non dobbiamo perdere questo spirito. Noi al completo siamo una squadra molto competitiva".

La diposizione tattica?

"Noi abbiamo due moduli ma ci sono mancati quei giocatori di esperienza come Pezzella. German ha fatto una super prestazione. Castrovilli è in calo nel secondo tempo non riusciva a cambiare passo e io fatico a toglierlo ma il secondo tempo non ce lo aveva. Badelj sta dimostrando grandissima professionalità. Pulgar corre per tutti quanti. Lirola ha fatto una grandissima partita così come Lirola. Siamo arrivati tantissime volte a crossare ma non riuscivamo a riempire bene l'area. Dal campo ho visto la partita e io non penso che meritavamo di perdere. Non so se la prossima sarò in discussione ma siamo sempre tutti in discussione. Sarebbe bellissimo giocare sempre come abbiamo giocato oggi".