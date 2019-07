MOENA, Allerta meteo: al Viola Village tutto chiuso

Prosegue il ritiro della Fiorentina in quel di Moena. Oggi la squadra scenderà in campo alle ore 17 per la classica seduta pomeridiana. In questo momento però sulla cittadina trentina si sta abbattendo un forte temporale con particolari raffiche di vento che sta causando seri problemi, soprattutto di organizzazione. Infatti innanzitutto è stato chiuso il Viola Village al Centro Sportivo Cesare Benatti a causa del maltempo. La protezione civile ha aggiornato anzitempo quelli dello staff del Village che dalle 15.30 alle 16.30 era stata annunciata un'allerta meteo. Proprio per questo gli organizzatori hanno deciso di chiudere le vari settori dell'area dedicata ai tifosi viola. Il maltempo ha causato anche il rinvio dell'inaugurazione del Viola Village, con il consueto taglio del nastro che spettava al mister Vincenzo Montella dalle ore 12.30 odierna a dopo l'allenamento verso le ore 19.00. Inoltre anche una sessione d'autografi, dove sarebbero state presenti Dragowski e Terracciano, che avrebbe dovuto essere alle ore 16 è stata annullata e rimandata a stasera. Naturalmente salvo che il tempo non faccia scherzi anche in serata.