MILENKOVIC, Luna di miele con Rocco. Ma il futuro...

Anche la riflessione a cura di FV sul futuro di Nikola Milenkovic rientra tra le notizie più lette della giornata. Uno dei sicuri partenti sembra essere proprio il serbo anche se negli ultimi giorni pare quasi in luna di miele con il presidente Rocco Commisso. Quel che è certo è che per adesso l'unico obiettivo resta la salvezza, non ci sono distrazioni. Maggiori dettagli nella nostra copertina di oggi (CLICCA QUI).