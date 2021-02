MERCATO, I paesi in cui rimane ancora aperto

Ultimo giorno di mercato accompagnato dal solito ritmo forsennato per chiudere le trattative last-minute. In Italia la dead-line è fissata alle 20 di oggi, ma oltre quell'ora, per i ritardatari, ci sarà l'opportunità di concludere ancora qualche operazione, almeno in uscita. Quello italiano sarà l'ultimo dei top-5 campionati europei a chiudere (Premier League, Liga e Ligue 1 hanno stoppato le trattative alla mezzanotte di oggi, la Bundesliga ha concluso la sessione alle 18), ma rimaranno comunque aperti alcuni mercati, europei e non: in Portogallo le trattative si chiuderanno infatti 4 ore più tardi, a mezzanotte, mentre in altri paesi come Croazia, Romania, Svizzera e Slovenia la sessione durerà altri 14 giorni. I mercati che si chiuderanno più tardivamente sono queli dell'est Europa (in Russia, Bulgaria, Polonia e Ucraina ci saranno ancora più di 3 settimane di tempo per completare gli acquisti). Anche in Argentina la sessione continuerà fino al 19 febbraio, mentre in Cina si arriverà addirittura al 26 febbraio. In questa ottica la deadline di Montiel potrebbe non concidere con la chiusura del mercato italiano.