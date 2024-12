MERCATO, I due nomi sulla lista di Pradè sono costosi

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla delle operazioni di mercato della Fiorentina sottolineando come sostituire Edoardo Bove sia la priorità per i dirigenti della squadra gigliata. I due nomi principali sulla lista di Pradè sarebbero quelli di Morten Frendrup e Jacopo Fazzini scrive il quotidiano. Sarebbero due giocatori di prospettiva che stanno facendo bene ma sia Genoa sia l'Empoli non hanno certo intenzione di fare particolari sconti, anzi: il danese viene valutato dal Grifone intorno ai 20 milioni di euro, mentre gli azzurri chiedono 15 milioni per il proprio talento. Due investimenti che non sarebbero da poco per un ruolo nevralgico per il gioco di Palladino.