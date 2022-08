MERCATO, ACF spinge su Bajrami: offerto Nastasic

La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il proprio centrocampo. Dopo l'interessamento di inizio campionato - scrive in questi minuti il sito Gianlucadimarzio.com - la società toscana insiste per Bajrami dell'Empoli. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra le due società riguardo il centrocampista classe 1999.

Nedim Bajrami è il nome in cima alla lista per il centrocampo della Fiorentina. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra Fiorentina e Empoli per il centrocampista albanese, dopo l'interessamento di inizio mercato. Nella trattativa, la Fiorentina ha proposto all'Empoli Nastasic, in quanto la squadra allenata da Paolo Zanetti è alla ricerca di un difensore.