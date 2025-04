Dagli inviati Mandragora: "Speciale essere qui e ricordare Joe Barone". I video delle parole

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, presente all'evento a Coverciano "Inside the Sport" ha ritirato un premio intestato a Joe Barone. Queste le sue parole al momento della premiazione: "Vi ringrazio per l'invito, per me è speciale essere qui. Ritirare un premio a nome di Joe è speciale. Purtroppo non è più con noi, il gesto di dedica a lui per il mio gol è stato sincero, di grande affetto, per la sua famiglia. Lo ricordo ogni giorno con affetto, lo ricordo per la persona speciale che era, il Viola Park che è la sua creatura. Ricco di valori, amava ogni suo giocatore e la Fiorentina".

Sul gol di ieri contro l'Empoli: "E' stato un bel gol, uno dei più belli della mia carriera. Sono molto contento per questo, giovedì abbiamo una gara importante. Cerco di recuperare più energie possibili".

Credi alla Nazionale? "Io cerco di lavorare come ho sempre fatto. Se la Nazionale dovesse arrivare sarebbe una cosa bellissima, ogni giocatore lavora per quello. Sarebbe un onore tornare qui a Coverciano".

Conference e corsa Champions? "Entrambi i percorsi sono difficili. Vogliamo fare più punti possibili in campionato. Mentre in Conference siamo in semifinale, lavoreremo per arrivare in finale ed avere un epilogo diverso rispetto alle precedenti edizioni".