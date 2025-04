Dagli inviati Mandragora (sala stampa): "Giornate difficili, dedichiamo la vittoria a Kean"

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa a Cagliari dopo la vittoria per 2-1 sui sardi: "Siamo molto contenti per la prestazione, che è stata difficile e su un campo altrettanto difficile contro un avversario che ha un obiettivo. Ma anche noi ce l’abbiamo, è stato particolare giocare dopo quello che è successo lunedì. Adesso dobbiamo ricaricare le pile e proiettarci la prossima partita perché questa può indicarci la via per il campionato. Domenica giocheremo in casa con la nostra gente, questa può essere una marcia in più”.

Proprio con le squadre di bassa classifica andavate spesso in difficoltà.

“Ci siamo parlati nello spogliatoio, oggi abbiamo cercato di mettere in campo quello che ci era mancato nelle partite precedenti contro le squadre “piccole”. Credo che ci siamo preparati bene e che si sia visto oggi”.

Lei continua a migliorare progressivamente…

“È un percorso di maturazione, ormai sono uno dei più vecchi e sentivo il bisogno di dare una mano ai miei compagni. Spero che questo momento possa durare il più a lungo possibile. Sono molto contento”.

Cosa serve alla Fiorentina per portare a casa l’obiettivo che avete in testa?

"Bisogna vincere molte più partite possibili, sia in campionato che in Conference. Io ho il cruccio del trofeo, dopo due anni. Vorrei vincere la Conference, a cui partecipano squadre organizzate e quindi non è semplice. Secondo me è un torneo sottovalutato. Sicuramente le vittorie ci aiuteranno a definire meglio il percorso”.

Come avete vissuto questi giorni?

“Sono stati particolari, ma noi dobbiamo abituarci anche a questo. C'è stato un lutto grave e in più ci siamo preparati senza Kean, a cui tra l'altro dedichiamo la vittoria. Adesso ci proiettiamo alla prossima gara di campionato”.