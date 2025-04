Mandragora, momento d'oro. Sul rinnovo ancora nulla ma le sensazioni sono buone

vedi letture

La Nazione di oggi celebra il momento d'oro che sta attraversando Rolando Mandragora, decisamente il volto copertina più recente della Fiorentina attuale. Fresco di matrimonio e di record di reti realizzate in una singola stagione (7), il centrocampista ha siglato fin qui moltissimi gol pesanti come quello di giovedì sera, che ha sbloccato la gara col Celje in casa. In Conference ha trovato il miglior feeling - con 8 reti in totale è il miglior marcatore della Fiorentina nella storia del torneo al pari di Barak -, coppa in cui vuole chiudere un cerchio aperto ormai due anni fa: nessuno (lui per primo) ha mai dimenticato la notte di Praga del 7 giugno 2023 e quel suo penalty in movimento finito a lato di poco che, sull’1-1 nella finale contro il West Ham, avrebbe potuto consegnare il trofeo alla sua squadra. Questa stagione si è fin qui superato: con i suoi cinque sigilli in nove match, è riuscito a diventare non solo il quinto marcatore del torneo (il capocannoniere della manifestazione, Pululu dello Jagiellonia, è a otto reti) ma il centrocampista più prolifico.

Una fase davvero dorata che dovrà coincidere anche col rinnovo di contratto. Il suo accordo con la Fiorentina scade attualmente nel 2027 e ieri è tornato sull'argomento il suo agente, Luca De Simone, dichiarando ancora una volta quanto il giocatore stia bene a Firenze. La Fiorentina - si legge sul quotidiano locale - ancora non ha avviato i contatti per estendere l’accordo col suo centrocampista eppure la sensazione è che, non appena alzerà il telefono, si troverà davanti un’autostrada.