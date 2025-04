Mandragora meglio di Antognoni e Bati: e Palladino ne ha scoperto una nuova dimensione

Anche sul Corriere dello Sport la copertina dopo Celje-Fiorentina se la prende Rolando Mandragora: il quotidiano romano celebra il record del centrocampista viola ma anche la sua importanza crescente nel gioco di Raffaele Palladino. Ancora una volta il pallone che scottava se l'è preso lui, sotto braccio, a inizio ripresa: il suo è il rigore del momentaneo 0-2 che spegne un inizio focoso del Celje. Arriva nel momento di maggior sofferenza della Fiorentina. Arriva in una serata storica per Mandragora, alla trentaquattresima in Europa col giglio sul petto.

Meglio di Antognoni, Rui Costa e Batistuta. Solo per numero di presenze europee in viola, si intende. Un record figlio dei tempi: da quando è stata istituita la Conference (stagione 2021/2022) la Fiorentina è la squadra che ha giocato più partite in questa competizione, trentasette. Rolly ne ha saltate solo tre. Trentaquattro gettoni europei: nessuno nella storia della Fiorentina come lui, superato anche Nenad Tomovic. Era già stato decisivo in un giovedì sera europeo, a dicembre scorso in Portogallo, quando una sua zampata sul campo del Guimaraes era valsa il pari in extremis e il passaggio agli ottavi.

Da inizio 2025 in poi, scrive il Corriere, è uno degli uomini copertina della Fiorentina. Palladino, che a inizio annata lo aveva schierato col contagocce, lo ribattezza titolarissimo dopo il mercato di gennaio, ritagliandogli un nuovo ruolo, da mezzala di impostazione e soprattutto d'inserimento. Onnipresente per quanto riguarda il passato recente (da metà gennaio sono 13 da titolare su 14, ha saltato solo Napoli per squalifica). E da ieri anche sui libri di storia della Fiorentina.