Mandragora a Dazn: "Contenti per vittoria e classifica. Assist a Kean? Lui che giocata!

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole sull'assist a Kean: "Abbiamo trovato il compromesso, ha fatto una grande giocata. L'importante è che faccia gol e che ci faccia vincere la partita. Siamo contenti per la vittoria e per Moise che continua a segnare. Siamo contenti per la classifica, ora ci prepariamo per il recupero con l'Inter, poi faremo i conti".