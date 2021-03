MANCINI, Prandelli brava persona: rispetto la scelta

Intervenuto in conferenza stampa presso lo stadio Tardini di Parma, alla vigilia del match contro l'Irlanda del Nord, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha detto la sua sulle dimissioni di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina. Ecco le parole del commissario tecnico: "Rispetto la sua scelta ma non posso entrare dentro perché non so veramente nulla. È una brava persona".