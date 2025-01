LO MONACO A RFV, Vorrei Gud a sinistra, Sottil a destra

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Per parlare di calciomercato e non solo, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola durante 'Palla al centro' il direttore sportivo Pietro Lo Monaco, iniziando da una sua valutazione sull'ultimo acquisto arrivato dall'Argentina: "Valentini è un 2001, ha grande voglia di dimostrare, diamogli qualche mese di tempo e vedrete. Ho sempre preferito prendere gli argentini nel mese di gennaio, per dargli tempo di ambientarsi. Folorunsho? È un giocatore che meglio soddisfa le esigenze di sostituzione di Bove. Edoardo ha dato grande dinamicità ad un settore che ne aveva estremamente bisogno e Folorunsho può coprire al meglio la sua assenza. Mi aspetto che il Napoli lo sostituisca con qualcuno, perché in quel settore c'è sempre bisogno di calciatori. Sicuramente con il mio grande amico Corvino faticavi a prendere un giocatore come lui".

Cosa ne pensa di Gudmundsson?

"Lui sta giocando in una posizione sbagliata, bisogna defilarlo sull'out sinistro e mettere Beltran dietro a Kean. Lui non deve stare nel vivo del gioco, deve arrivarci. In questo modo può essere devastante. Immaginatevi lo stesso atteggiamento tattico ma con Gudmundsson al posto di Sottil. La Fiorentina ha un potenziale offensivo di primissima fascia. Colpani? Con Palladino ha trovato la consacrazione in questo ruolo, inizialmente era un centrocampista. L'allenatore bravo è quello che si fa intrigare dalle situazioni nuove, più frecce ha al proprio arco, più probabilità ha di fare male all'avversario. Io proporrei di portare Sottil a destra, nel suo ruolo naturale. Quando lui attacca a sinistra ha sempre la necessità di venire all'interno del campo".