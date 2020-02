LIVE FV, Roma-ACF 1-0: Koffi colpisce un palo

31' - Fallo di Sdaigui su Bianco: giallo per il romanista e punizione per i viola sulla trequarti

29' - Punizione per la Roma: fallo di Lovisa (ammonito) su D'Orazio

28' - E' la Fiorentina che fa la partita ma la Roma si chiude bene. Adesso molte meno chances per i viola

17' - Ennesima chance da gol per la Fiorentina: palla di Koffi dalla sinistra con nessun viola in grado di spingere in rete in area

13' - Koffi si fa 30 metri di campo palla al piede sulla sinistra e va al tiro: palla messa in angolo

10' - Che grande chance per il pari viola! Colpo di testa di Koffi a volo d'angelo e palla che si stampa sul palo. Che sfortuna...

9' - Prova a reagire la Fiorentina: punizione guadagnata da Koffi da posizione interessante

7' - GOL DELLA ROMA! Riccardi spiazza Chiorra e 1-0 della Roma. Viola subito sotto. Che disastro...

6' - Calcio di rigore per la Roma! Fallo di Lovisa su Sdaigui

4' - Risponde la Roma con un tiro dalla distanza di Semeraro: palla alta sopra la traversa

2' - Subito viola vicini al gol! Bel traversone dalla sinistra di Simonti, Lovisa prova la deviazione in area chiamando alla risposta Cardinali

1' - Via alla sfida! Fiorentina in completo bianco, Roma con la classica casacca giallorossa

Terza giornata di ritorno del campionato Primavera, con la Fiorentina di Emiliano Bigica che al "Tre Fontane" di Roma affronta i giallorossi in una gara vitale per la classifica viola. I toscani, reduci dall'1-1 in Coppa Italia contro la Juventus, vogliono provare ad uscire dalla zona playout contro una Roma che non vince da un mese e che a sua volta ha avuto in settimana l'impegno di Coppa (sconfitta per 2-0 sul campo del Verona). Ecco le formazioni ufficiali del match e il consueto LIVE di Firenzeviola.it della gara dei baby viola:

ROMA (4-3-3): Cardinali; Parodi, Santese, Bianda, Semeraro; Bove, Nigro, Sdaigui; Riccardi, Felipe Estrella, D'Orazio. All. De Rossi.

FIORENTINA (4-3-3): Chiorra; Ponsi, Dutu, Chiti, Simonti; Beloko, Bianco, Lovisa; Koffi, Kukovec, Fruk. All. Bigica.

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo.

Assistente 1: Andrea Micaroni di Chieti.

Assistente 2: Davide Stringini di Avezzano.