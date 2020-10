LIVE FV, JUV-ACF 3-0: tris bianconero con Bonansea

66' - TRIS JUVE. BONANSEA! Contropiede bianconero, palla di Girelli per Bonansesa che in diagonale fa 3-0. Difesa horror per la Fiorentina

58' - Buona ripartenza viola sulla destra con Thogersen che mette al centro ma la palla si perde nel vuoto

54' - Incrocio dei pali della Juventus: sugli sviluppi di un corner, la palla carambola sulla traversa e va sul fondo

52' - Gioco interrotto per soccorrere una calciatrice della Juventus rimasta a terra infortunata

48' - Subito chance per la Juventus di siglare il 3-0 ma Greta Adami chiude bene e mette in corner. Nulla di fatto dall'angolo

45' - Via alla ripresa: adesso alle ragazze viola serve davvero un miracolo...

=== INTERVALLO ===

45' - FINITO IL PRIMO TEMPO. Juve in vantaggio per 2-0 con i gol di Girelli e Alves e Fiorentina con l'uomo in meno vista l'espulsione del difensore Quinn.

43' - Occasione su calcio di punizione dal limite, ma la Mascarello la spreca calciando alto il pallone.

40' - Prova ad attaccare la Fiorentina grazie anche ai ritmi più bassi delle bianconere, ma il tiro di Mascarello per la Sabatino è facile preda della Giuliani. Poche però le occasioni per le attaccanti viola.

31' - Salvai tira in porta ma il tiro è preda della Schroffenegger.

30' Gioca meglio la Juventus, forte della superiorità numerica e in questa fase le viola subiscono gli inserimenti veloci della Alves. La Fiorentina comunque non si è persa d'animo.

18' - Calcio di punizione, con la Mascarello che tira direttamente in porta trovando una deviazione in corner. Sullo sviluppo ancora un altro corner, poi la Giuliani para un tacco di Greta Adami.

15' - RADDOPPIO JUVE. Sullo sviluppo di una punizione segna in maniera quasi maldestra Maria Alves sola davanti alla porta, sulla ribattuta del portiere viola. Viola punite ancora sullo sviluppo di calcio piazzato, come sul primo gol.

13' - ESPULSIONE DELLA QUINN, FIORENTINA IN DIECI.Il difensore viola ha fatto fallo in area sulla Bonansea

9' - Sotto una pioggia battente la Fiorentina prova a reagire con la portoghese Neto, ma il pallone finisce senza problemi nelle mani di Giuliani.

4' - VANTAGGIO JUVENTUS: Calcio d'angolo della Juve con la Boattin che sul secondo palo trova Girelli subito a segno, con una Quinn non impeccabile nell'occasione. Subito vantaggio Juve dunque

1' - PARTITE!!! Piove molto forte.

Al via l'attesa sfida tra Juventus e Fiorentina che Firenzeviola.it seguirà in tempo reale con la diretta testuale e valida per la quinta giornata della serie A femminile, con le viola che devono riscattare la sconfitta subita in casa con il Sassuolo mentre le bianconere sono forti della vittoria esterna contro il Milan. Il presdiente viola Rocco Commisso non ha seguito le ragazze a Torino, ma vedrà la partita da Firenze dove resterà almeno per un'altra settimana. Ecco le formazioni ufficiali, dove spicca l'assenza di Tatiana Bonetti.:

JUVENTUS: Giuliani; Hyyrynen, Salvai (C), Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci, Maria Alves, Girelli, Bonansea. A disposizione: Bacic, Tasselli, Caiazzo, Lundorf, Caruso, Cernoia, Zamanian, Hurtig, Staskova. All.Rita Guarino

FIORENTINA: Schroffenegger, Cordia, Quinn, Tortelli, Vigilucci, Adami (C), Breitner, Mascarello, Clelland, Neto, Sabatino. A disposizione: Ohrstrom, Ripamonti, Fusini, Zanoli, Arnth, Middag, Catena, Thogersen, Monnecchi. All.Antonio Cincotta