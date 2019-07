LECCE, Oggi summit per Venuti e Saponara

Nella giornata di oggi in casa Lecce c’è stato un summit fra il direttore sportivo Mauro Meluso e il presidente Saverio Sticchi Damiani in cui si è fatto il punto sul mercato e in particolare sulle trattative che riguardano il terzino Lorenzo Venuti e il fantasista Riccardo Saponara entrambi della Fiorentina. Lo riporta Sololecce.it spiegando che nel summit si è parlato anche delle uscite minori con quattro giocatori (Chironi, Dumancic, Megelaitis e Dubickas) diretti al Bisceglie riammesso in Serie C, mentre il difensore Cosenza potrebbe finire, sembra quasi un gioco di parole, al Cosenza.