La Gazzetta su Fiorentina-Parma: "Partita orrenda, viola lenti, molli e sconclusionati"

Per commentare lo scialbo 0-0 tra Fiorentina e Parma la Gazzetta dello Sport non usa giri di parole: è stata una gara orrenda, scrive la rosea, che poi analizza la prestazione dei viola con altrettanto cinismo. Una Fiorentina svagata, molle, lenta, sconclusionata, mentre il Parma ha iniziato meglio e ha mostrato più idee e personalità, quantomeno nel primo tempo.

La prova della squadra di Palladino è un mix di approssimazione e confusione e il punteggio rispecchia cosa si è visto in campo, ribadisce la Gazzetta. La Fiorentina ha provato a vincere, per così dire, cercando gli errori degli avversari. E il piano avrebbe anche dato i suoi frutti se Kean avesse punito l'unica indecisione della difesa di Chivu, ma ieri pure Moise non era registrato bene, scrive Gazzetta, che conclude: quella di ieri è un'occasione persa per entrambe le squadre. La Fiorentina non ha sfruttato gli scontri diretti della giornata per scalare la classifica e il Parma, contro un avversario in difficoltà, ha sprecato una bella possibilità di allontanarsi dalla zona calda.