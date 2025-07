La Fiorentina alza l'asticella...e il tetto ingaggi: pronti due rinnovi super per Kean e Mandragora

La Fiorentina è al lavoro per chiudere due rinnovi di contratto fondamentali: quelli di Moise Kean e Rolando Mandragora e la Nazione fa il punto sulla vicenda. Entrambi i calciatori stanno vivendo un ottimo avvio di ritiro al Viola Park e, pur con percorsi ruoli, sono considerati elementi chiave da Stefano Pioli. Le trattative sono ben avviate e nei prossimi giorni sono previsti incontri decisivi.

Per Kean si è sbloccato lo stallo iniziale, con la società pronta a offrirgli un ingaggio di circa 4,5 milioni annui, quasi il doppio degli attuali 2,2. Si tratta di una cifra importante, la più alta dell’era Commisso dopo quella riservata a Ribery, resa possibile grazie ai benefici fiscali del Decreto Crescita. La clausola rescissoria resterà, ma la Fiorentina cercherà comunque di alzarne il valore. Per Mandragora, per la Nazione, si va verso un prolungamento fino al 2029, con stipendio ritoccato attorno ai 2 milioni annui. Il centrocampista, oltre al contributo tecnico, è considerato un leader dello spogliatoio. Il presidente Commisso, da New York, dovrà dare il via libera finale per chiudere l’accordo. Con questi rinnovi, il club viola intende consolidare il proprio progetto tecnico, mantenendo al centro due figure cruciali per presente e futuro, senza sforare il tetto del 70% di ingaggi sul fatturato. La volontà è comunque quella di alzare l'asticella, partendo anche da stipendi in linea con gli obiettivi.