RFV L'esperto di calcio argentino: "Moreno ha fatto bene. Non capisco la gestione di Valentini"

Filippo Colasanto, agente Fifa ed esperto di mercato, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare la sconfitta dei viola sul campo dell'Inter: "Ieri non ho mai avuto l'impressione che la Fiorentina potesse fare risultato. Purtroppo poi ci sono stati anche gli episodi arbitrali a condizionare la gara. Ormai non si capisce più chi arbitra, ci sono situazioni simili in cui, a seconda della partita, il Var interviene o no. Ci sono cose che succedono solo in Italia".

Così invece Colasanto sul mercato viola e sulla mancanza di un vice-Kean: "La Fiorentina ha fatto due-tre innesti importanti, cominciando da Fagioli e Zaniolo. Il primo era fermo per motivi che sappiamo bene, ma è un calciatore da Juventus come livello. Il secondo è un talento che, se abbinato alla "capoccia" giusta, può far benissimo. Palladino è riuscito a recupera Kean, può farcela anche con Zaniolo. Chi utilizzerei col Como al posto di Kean? Zaniolo non è una prima punta, metterei un attaccante vero come Beltran. Anche perché la Fiorentina giocherà contro una squadra che gioca veramente bene e con una stellina come Nico Paz, credo che lui a Como ci starà molto poco".

Colasanto, da grande esperto di mercato argentino, ha commentato così i primi mesi in Italia di Matias Moreno, ieri titolare a sorpresa contro l'Inter nella posizione di terzino detro: "Lui è un ragazzo relativamente giovane, che viene da una realtà come il Belgrano. Poi non ho capito molto la scelta di mandare via Valentini e parcheggiarlo al Verona, forse hanno capito che non era ancora pronto. Moreno non era al livello di Valentini quando entrambi erano in Argentina. Però ieri non ha fatto male da terzino ed è un giocatore che nella rosa della Fiorentina ci può stare".