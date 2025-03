L'agente di Colpani difende l'esterno della Fiorentina: "Ha giocato ultime gare con antidolorifico ma sta recuperando"

vedi letture

L'agente di Andrea Colpani, Tullio Tinti, ha parlato a Radio Sportiva dei suoi tanti assistiti in serie A tra cui l'esterno della Fiorentina ora fermo per un infortunio al piede: "Colpani poteva fare di più ma ha dovuto giocare le ultime partite con l'antidolorifico per delle microfratture, non voglio trovare scusa ma non è stato semplice. Adesso sta recuperando e sono sicuro che nel finale di campionato mostrerà le qualità che ha".