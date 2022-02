KOKORIN-PULGAR, Lo stato delle uscite viola

Nonostante il gong finale del calciomercato sia arrivato ormai da diverse ore, la Fiorentina ha ancora alcune trattative in ballo. La dirigenza viola, infatti, oltre a essere al lavoro per la cessione di Kokorin (il russo potrebbe finire in Turchia o in Russia, dove la sessione invernale finirà rispettivamente 8 e 22 febbraio) sta definendo l’addio di Erick Pulgar.

Il centrocampista cileno lascerà la Fiorentina nelle prossime ore con la formula del prestito secco fino a giugno per trasferirsi al Galatasaray: l’ingaggio del giocatore che sarà a carico completamente del club turco. Una partenza che ha sorpreso un po’ tutti, visto che Amrabat sembrava ormai destinato a vestire la maglia del Tottenham che poi però gli ha preferito Bentancur.

Le ottime prestazioni di Torreira e lo scarso minutaggio dovuto anche a qualche infortunio, appena 6 presenze quest’anno di cui solo quattro da titolare, hanno spinto Pulgar a cercare più spazio altrove lasciando così Firenze dopo due anni e mezzo. Arrivato dal Bologna per una cifra per una cifra poco superiore ai 10 milioni di euro, il centrocampista cileno in questo biennio ha collezionato 82 presenze, trovando 8 gol e 12 assist. Numeri e prestazioni non del tutto deludenti ma che non riescono a trovare spazio davanti all’ottimo lavoro che sta facendo Torreira. L’obiettivo di Pulgar, adesso, è quello di ritrovare la miglior condizione possibile ad Istanbul, per poi tornare a Firenze per cercare di riprendersi il proprio posto da titolare in mezzo al centrocampo viola.