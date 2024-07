KEAN, Visite slittano: ma la punta le farà a Firenze

FirenzeViola.it

Aggiornamenti sul fronte Moise Kean: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, le visite mediche del nuovo attaccante della Fiorentina dovrebbero slittare di quale giorno (e dunque non saranno né domani né venerdì), con il giocatore che - al momento negli Stati Uniti - potrebbe a questo punto ottenere la classica idoneità sportiva direttamente a Firenze tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, ovvero quando inizierà il ritiro estivo vero e proprio della squadra viola. Piccolo cambiamento in agenda per il classe 2000, dunque, il cui approdo a Firenze non è assolutamente in discussione.