KEAN, Già in doppia cifra. L'ultimo italiano fu Chiesa

Non siamo ancora arrivati a metà stagione e Moise Kean è già in doppia cifra. L'attaccante ex Juventus è andato ben oltre anche la più rosea delle aspettative, raggiungendo le 10 reti in appena 15 presenze e tallonando la coppia di capocannonieri della Serie A formata di Retegui e Thuram (entrambi a quota 12). Un traguardo, raggiunto dall'attaccante della Nazionale, che a Firenze non si vedeva addirittura da 5 anni. Infatti, l'ultimo italiano a riuscirci indossando la maglia viola fu Federico Chiesa, che nella stagione 2019/20 realizzò 10 reti in 9 assist. C'è però un piccolo dettaglio: a Chiesa di presenze ne servirono 34.