JUVENTUS, McKennie è fuori dal mercato

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Juventus Thiago Motta, in occasione della conferenza stampa prima di Juventus-Como, ha parlato della partita e della situazione di mercato legata a Weston McKennie. Queste le sue parole:

Si aspettava di arrivare così alla prima? Su McKennie?

"McKennie è un giocatore utile per noi e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per affrontare la partita, possono giocare solo 11 e posso fare 5 cambi, non di più. Stiamo bene, buona preparazione, tutto quello che vogliamo vedere. Pronti per affrontare la partita di domani".

Il centrocampista statunitense, obiettivo del centrocampo viola, pare essere rientrato tra le grazie del tecnico bianconero e sarà tra i convocati per l'esordio della Juventus in campionato.