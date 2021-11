JUVE-ACF, Le statistiche del match di sabato

A due giorni dal big match di sabato la Lega Serie A pubblica il rescoonto statistico riguardante Juventus-Fiorentina, una classicissima nonché una delle rivalità più forti del calcio italiano. Ecco alcuni numeri sulla sfida:

La Fiorentina è imbattuta nelle ultime due gare contro la Juventus in Serie A TIM (1V, 1N) e non riesce a collezionare tre risultati utili di fila contro i bianconeri in campionato dal 2008 (quattro consecutivi in quel caso). Una delle sette vittorie della Fiorentina in Serie A TIM a Torino contro la Juventus (in 82 confronti) è arrivata proprio nella scorsa stagione: i viola non sono mai riusciti a vincere due gare di fila di campionato in trasferta contro i bianconeri.La Fiorentina vanta il secondo possesso palla medio del campionato (56.3%, dietro solo al Napoli, 59.9%), mentre la Juventus è decima in questa graduatoria con il 50.9%. Solamente il Cagliari (95) conta meno interruzioni alte delle sequenze di azione avversarie grazie al pressing rispetto alla Fiorentina (122) e alla Juventus (124).

La Juventus ha perso nelle ultime due partite di campionato, inclusa l’ultima casalinga: non colleziona tre ko di fila in Serie A TIM (e anche due sconfitte di fila in casa) da marzo 2011 con Delneri in panchina. Qualora non riuscisse a vincere questo match, la Juventus registrerebbe la peggior partenza della propria storia nell’era dei tre punti a vittoria, considerando le prime 12 partite di Serie A TIM: per adesso il record negativo è rappresentato dai 18 punti ottenuti nel 1998/99 e nel 2015/16, in quest’ultimo caso proprio con Allegri in panchina.

Nell’anno solare 2021 Dusan Vlahovic ha segnato 25 gol in Serie A TIM (almeno cinque più di chiunque altro), due in più dei 23 totalizzati insieme nello stesso periodo da Morata (nove), Chiesa (otto) e Dybala (sei). Dusan Vlahovic, a segno in entrambe le gare dello scorso campionato contro la Juventus, potrebbe diventare solo il secondo giocatore della Fiorentina nell’era dei tre punti a vittoria ad andare a segno in tre presenze di fila contro i bianconeri (l’unico a riuscirci a finora è stato Nikola Kalinic, tre gare tra il 2016 e il 2017). Tra le 16 squadre affrontate almeno otto volte in Serie A TIM, la Fiorentina è quella contro cui Paulo Dybala ha partecipato a meno gol: solo tre, frutto di una rete e due assist in 11 presenze (tre anche contro la Roma, a cui però ha segnato tre reti).