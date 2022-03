ITALIA, Due assist Biraghi, vittoria per 3-2 in Turchia

Un mezzo sorriso per l'Italia di Mancini, che prova a voltare pagina dopo l'amarissima eliminazione dal Mondiale di Qatar 2022 e lo fa avendo la meglio per 3-2 in casa della Turchia. Partita complicatasi da subito per gli azurri, anche per via di una papera di Donnarumma che ha aperto le porte al vantaggio firmato Under, ma c'è stata la reazione italiana già nel primo tempo con Cristante e Raspadori, andato a segno con una doppietta. L'altro gol turco, di Dursun, nel finale. Prova da rimarcare per Cristiano Biraghi: il capitano della Fiorentina ha giocato tutti e 90 minuti più recupero, firmando ben due assist. Il primo, su palla ferma, per il momentaneo pareggio, il secondo sul terzo gol.