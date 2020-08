IND. FV., Ottaviani da segretario a team manager

È di oggi l'addio di Alberto Marangon come team manager viola, immortalato da Fv nell'ultimo giorno ai campini, che dopo quattro anni a fianco della squadra lascia un'eredità pesante. Eredità che, secondo quanto appreso da Firenzeviola, per il momento, vista l'imminenza del ritiro per preparare la nuova stagione, raccoglierà Simone Ottaviani, che finora ha svolto la mansione di segretario sportivo. Non è escluso che poi venga affiancato da altri ma la scelta per ora è caduta su di lui. Folignate, è arrivato nel 2016 dal Perugia, per svolgere appunto la mansione di segretario ma la sua capacità comunicativa e il carattere aperto e rassicurante hanno convinto la dirigenza a puntare su di lui. La proprietà conferma dunque la volontà di utilizzare e valorizzare le forze interne per coprire i ruoli vacanti, così come è successo con Elena Landi, dalla biglietteria al femminile come nuova team manager.