IND. FV, Intanto Ribery è già rientrato a Monaco

Franck Ribery è già tornato in Germania. Non convocato per qualche problema fisico, in mattinata, dopo essere passato al centro sportivo, il giocatore è partito per Monaco dove ha raggiunto la sua famiglia. Il giocatore, che ieri sera era alla cena di squadra per salutare tutto il gruppo, è stato il trascinatore della Fiorentina del post lockdown fino alla gara con la Roma mentre ha saltrato l'ultima con il Bologna proprio perché non stava bene . Ribery sta anche cercando una nuova casa, dopo la rapina subita nella villa di Bagno a Ripoli e per la sicurezza della famiglia si è dunque convinto a guardarsi intorno per una sistemazione meno isolata, magari in centro, per non lasciare soli moglie e figli durante la sua assenza.