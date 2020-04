IND. FV, Anche il Torino è interessato a Ranieri ma...

Durante il mercato di gennaio Luca Ranieri, dopo sei mesi discreti in maglia viola, ha deciso di lasciare Firenze per cercare di ritagliarsi più spazio in Serie B, all’Ascoli. Purtroppo, però, all’esordio con la formazione marchigiana, il classe ‘99 si è infortunato al malleolo costringendolo a terminare anzitempo la stagione.

Nonostante gli appena sei mesi in Serie A Ranieri ha già ottenuto l’interesse di alcuni club del massimo campionato italiano, uno su tutti il Torino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, la società granata, sarebbe interessata all’ex Foggia per rinforzare il proprio reparto difensivo. Al momento, però, la Fiorentina non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale. Staremo a vedere se nei prossimi mesi il Toro deciderà di farsi avanti per assicurarsi il terzino sinistro anche se il recente rinnovo di contratto fino al 2024 fa pensare che la volontà del calciatore sia quella di restare a Firenze ancora a lungo.