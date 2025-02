Il dato che rende più amara la sconfitta: il Como aveva sempre subito gol in trasferta

Nella brutta prestazione fornita questo pomeriggio dalla Fiorentina, c'è un dato che dovrebbe far riflettere ancor di più Palladino ed i suoi e che rende più amara una sconfitta già di per sé particolarmente fragorosa. Il Como, infatti, nelle tredici trasferte fin qui disputate, soltanto dal Franchi è riuscito ad uscire con un clean sheet. Fino ad ora, infatti, la squadra di Fabregas aveva sempre subito almeno una rete, vincendo soltanto per 2-3 a Bergamo contro l'Atalanta. In generale, per Butez e soci, si tratta della terza porta inviolata in tutta la stagione, dopo quelle contro Roma e Lecce.