IACHINI, Lascio un gruppo di ragazzi bravi. Vlahovic...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MILENKOVIC SI OPERA: ECCO IL MOTIVO Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... NOTIZIE DI FV NESSUNO DA RINGRAZIARE (TRANNE DUSAN). MAI COSI' MALE DAL RITORNO IN A La cosa più bella della gara di ieri sera a Crotone? Il triplice fischio che ha decretato la fine di questo campionato, l'ennesimo vissuto senza gioie, l'ennesimo che ci ha visto in bilico fino a poche partite prima della chiusura delle ostilità,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi