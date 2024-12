TUTTOSPORT, Spinazzola frena sui viola. C'è il Torino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport, oggi in edicola, pone la lente d'ingrandimento sul mercato di gennaio che farà il Torino e scrive che tra gli obiettivi dei granata c'è anche Leonardo Spinazzola, in uscita dopo lo scarso minutaggio trovato a Napoli con Conte. Il quotidiano rimarca come il club di De Laurentiis stia trattando con la Fiorentina lo scambio con Biraghi, però l'esterno ex Roma, almeno per ora, frena. È perplesso. Sa che in maglia viola non ha certezza di una maglia da titolare mentre lui vorrebbe giocare con continuità. Le due società (Fiorentina e Napoli) sono d’accordo, il giocatore un po’ meno. Si è preso un po’ di tempo per riflettere ma non è convinto e quindi tiene in stand by i due club interessati - si legge sul quotidiano -.

Per questo il Toro sta cercando di inserirsi nel discorso proponendo al giocatore una maglia da titolare, quindi la possibilità di giocare con continuità. E l’idea lo sta allettando. Spinazzola ha preso un po’ di tempo e se darà una risposta affermativa Vagnati si metterà subito in contatto con il collega Manna. Se il giocatore dirà un altro no alla Fiorentina (per uno scambio con Biraghi), Vagnati andrà alla carica - conclude Tuttosport -.