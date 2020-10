TGR RAI, Iachini già in discussione? I dirigenti...

Esce molto ridimensionata la Fiorentina dalla sfida di ieri sera contro la Sampdoria con una sconfitta per 2-1 che brucia, ma a far discutere, come rivela il TGR Rai Toscana, è la scelta di consegnare la fascia da capitano a Federico Chiesa, quel giocatore cresciuto a Firenze e che tra oggi e domani diventerà di proprietà della Juventus. Un gesto che gli ultras dei viola ancora non riescono a spiegarsi e prima di scortare la squadra al Franchi hanno chiesto quantomeno che non fosse a lui consegnata quella dedicata a Davide Astori. La società ha capito ed accettato la scelta, come pare abbia dovuto accettare la decisione solo e soltanto di Giuseppe Iachini di consegnare la fascia al classe '97. Rimane insolito vedere un giocatore già promesso alla Juventus che indossa il simbolo della leadership di un gruppo come quello viola. Commisso lo ha confermato in estate, ma ci sono già i primi mugugni dei dirigenti, che sia già sulla graticola?