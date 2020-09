TGR, Il saluto di amici ed ex colleghi a Fino Fini

Il TGR Rai Toscana ha dedicato il suo servizio odierno al racconto dell'ultimo saluto a Fino Fini, scomparso pochi giorni fa. Lo storico medico della Nazionale Italiana di Calcio campione del mondo nel 1982, nonché ex direttore del Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 1967 al 1995 e ideatore del Museo del Calcio, è stato ricordato al funerale da alcuni suoi amici ed ex colleghi: "Ci inseguiva per cercare le magliette da poter mettere al museo, proprio perché era stata una sua idea. E' stato un innovatore", le parole del presidente del settore tecnico della FIGC, Demetrio Albertini. Poi Furio Valcareggi: "Lui il meglio di sé l'ha dato a fare il direttore di Coverciano. Era sempre sui tetti, a mettere a posto la roba, a cercare l'acqua... Coverciano è stato il suo vero amore, più della Nazionale". Così Giancarlo De Sisti: "Non ti faceva sentire malato. Anche quando avevi qualche problema, ti tirava su di morale con qualche battuta. E' una vecchia conoscenza diventata quasi un amico fraterno". Qualche battuta anche da parte del dg della Fiorentina, Joe Barone: "E' una persona che merita tanto e speriamo che tutti i giovani possano seguire il suo esempio". E infine l'aneddoto di Don Massimiliano, cappellano della Nazionale: "Poco prima dell'inizio dei Mondiali in Brasile ci trovammo a Coverciano per parlare. A fine competizione mi disse: 'Non è che funziona molto questa benedizione...'". Nell'omelia - infine - il parroco Don Faliero ha usato parole dolci: "Adesso curerà tutti i calciatori che trova in paradiso, ci giocherà anche a calcio".

