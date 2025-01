SKY, Ikonè e Kouame entrambi sul mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Oltre al mercato in entrata, con Folorunsho sempre più vicino a diventare un giocatore viola, la Fiorentina si sta guardando intorno anche per quanto riguarda le uscite. Secondo quanto riportato da SkySport la dirigenza gigliata avrebbe contattato gli agenti di Ikoné e Kouame per comunicargli che i loro assistiti sono sul mercato. Dopo Quarta la Fiorentina è quindi pronta a lasciar partire in questa sessione invernale di calciomercato anche il francese e l'ivoriano. L'esterno classe 1998 e l'attaccante ex Genoa dovranno cercarsi una nuova sistemazione entro fine mese.