REP.FI, Ecco la seconda offerta per Luiz Henrique

L'edizione odierna di Firenze di Repubblica parla del grande obiettivo di mercato della Fiorentina in questo gennaio: Luiz Henrique. È il nome preferito della dirigenza gigliata per il ruolo di esterno, un profilo seguito da tempo su cui nelle ultime ore il club viola sta facendo grandi passi in avanti: prima un’offerta da 16 milioni più 2 di bonus, poi, nella giornata di ieri, un innalzamento fino a 20 milioni di parte fissa più bonus, rivela il quotidiano. Una cifra molto più vicina alla richiesta iniziale da 30 milioni fatta intendere dal club carioca che sul tavolo ha anche due offerte dalla Premier League e l'ipotesi Lione - stessa proprietà del Botafogo - da prendere in considerazione per il pallone d'Oro sudamericano 2024.

