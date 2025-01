GAZZETTA, Occhio a Gud: 3,5 mln di bonus già a rischio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Secondo La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, devono preoccupare i giocatori presi per fare la differenza e che non stanno rispondendo alle attese. Albert Gudmundsson è un caso. Se venisse riscattato a giugno dal Genoa costerebbe con 3 milioni e mezzo di bonus a questo punto difficilmente raggiungibili circa 28 milioni. In 548 minuti totali ha prodotto tre gol in A e uno in Conference. Ma lunedì sera è bastata una buona marcatura di Izzo a Monza per metterlo fuori gioco e costringere Palladino, che vuole riportarlo sui livelli di Genova, a lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo. Sussurri dal Viola Park dicono che l’islandese non sia di facile gestione.