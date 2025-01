DAZN, Insigne verso l'Italia. Viola interessati

FirenzeViola.it

Oltre ad un centrocampista, la Fiorentina è alla ricerca di un esterno offensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino. In quella posizione gioca Lorenzo Insigne che, attualmente al Toronto F.C., è in uscita dal club canadese. L'ex capitano del Napoli sarebbe vicino al ritorno in Italia ma non alla sua ex squadra. Secondo quanto riportato da DAZN sull'esterno campione d'Europa con la Nazionale di Mancini nel 2021 ci sarebbero La Fiorentina, che si era interessata anche un anno fa, e il Como.