GIOVANILI, U16 e U15 ai quarti. Spettatore Italiano

Giornata positiva per il settore giovanile della Fiorentina: proprio oggi pomeriggio due squadre hanno raggiunto i quarti dei playoff con grande soddisfazione di tutto l'ambiente viola, a cominciare dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni. Nel pomeriggio infatti bel risultato dell'Under 16 di Capparella che con lo 0-0 con il Napoli, dopo il 4-0 dell'andata, ha guadagnato i quarti. I viola incontreranno il Vicenza (andata domenica 22 in Veneto, ritorno il 25 a Firenze). Anche l'Under 15 è volata ai quarti, grazie alla schiacciante vittoria per 3-0 sul Parma, dopo il 2-2 dell'andata. Inoltre a seguire i giovani c'era pure mister Vincenzo Italiano con la sua famiglia visto che il figlio Riccardo fa parte della rosa dell'Under15, purr non essendo sceso in campo oggi.

Per quanto riguarda i più grandi, gli Under 17 affronteranno la Roma (andata il 22 a Firenze, il 29 a Roma), così come l'Under 18 ha guadagnato i playoff dovve incontrerà l'Inter.