GARRISCA AL VENTO, Ecco l'ultima puntata!

Torna, come ogni settimana, "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina ideata e prodotta dalla redazione di Firenzeviola.it e in onda ogni venerdì su Italia7 con Lorenzo Di Benedetto e Pietro Lazzerini in studio. In questa puntata ampio spazio alla sfida di domani contro l'Udinese, che sarà giocata eccezionalmente a porte chiuse a fronte del dispositivo della Lega di A per combattere la propagazione del Coronavirus. All'interno della trasmissione, poi, vi proponiamo anche una serie di interviste, la prima delle quali all'ex viola Mario Faccenda: "Bisogna andare avanti e giustamente la Federazione con la politica hanno deciso di sospendere la presenza dei tifosi e penso che sia più che giusto" ci ha raccontato: "Mi ricordo nel '94 quando abbiamo giocato a porte chiuse in campo neutro a Verona con la partita che finì 0-0, sinceramente i tifosi ci mancarono perché avremmo dovuto giocare in casa e il pubblico spesso è l'uomo in più. Se avessimo giocato a Firenze avremmo potuto fare bottino pieno". Focus poi sui temi viola di stretta attualità con la voce del giornalista ed editorialista di FV Enzo Bucchioni: "Il rinnovo di Vlahovic? L'imput dato da Commisso ai suoi manager è di prolungare tutti i contratti dei suoi giocatori più giovani e che possono essere il futuro della Fiorentina fino al 2024 o 2025 che poi è il massimo consentito. Sul tappeto ci sono lui e Chiesa, ma aggiungerei anche Dragowski che ha un contratto che dovrà essere adeguato a quel limite temporale. Vlahovic è un ragazzo del 2000 e non è che possa guadagnare cifre astronomiche: ho letto 1 milione di euro, 1 milione e 200mila euro". Infine vi offriremo un punto di mercato incrociato con l'Udinese assieme all'esperto Niccolò Ceccarini. Ecco il video con la puntata odierna di Garrisca al Vento!: